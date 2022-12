Le pays le plus insulté du Mondial dévoilé !

Quelle est la nation la plus haie sur Twitter ? Une étude dévoile un surprenant résultat.

Avec les déceptions footballistiques, les surprises et les relations d’amour/haine qui se développent tout au long d’un tournoi, les émotions ont tendance à se déverser, et quel meilleur endroit pour les supporters que Twitter ? Bettingexpert a cherché à découvrir quelles nations participant à la Coupe du monde ont été les plus touchées par la négativité des fans sur Twitter pendant les phases de groupes du tournoi, et voici les principales conclusions.

L’Angleterre mal-aimée

L’Angleterre reçoit le plus de tweets négatifs – plus de 20 % des tweets qui lui sont adressés sont négatifs. Le Pays de Galles arrive en deuxième position avec le pourcentage le plus élevé de tweets négatifs, avec plus de 19 % des tweets jugés négatifs. Plus de 50 % des tweets adressés au Cameroun ont été jugés positifs. L’Angleterre et les États-Unis ont été ciblés par le plus grand nombre de tweets et l’Argentine est arrivée en troisième position. La Serbie a reçu le plus faible pourcentage de tweets négatifs, avec seulement 8,41 % des tweets jugés négatifs. Dans l’ensemble, le ton a été plus positif que négatif lors des tweets sur les nations de la Coupe du monde.

En regardant cette liste avec les nations et le nombre de tweets dirigés vers chacune d’elles, il n’est guère surprenant que, malgré de bons résultats et de bonnes performances sur le terrain, l’Angleterre soit la cible de la plus grande négativité sur Twitter. Les Britanniques sont notoirement durs envers les « Trois Lions » et la Coupe du monde de cette année n’est pas différente. Malgré un faible nombre de tweets, le sentiment autour du Maroc est très positif – peut-être en raison de leurs performances inspirantes et surprenantes sur le terrain. L’étude originale est à.découvrir ici.