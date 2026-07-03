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Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Le passé ne pardonne pas à l’Algérie, et Bitkovic reproduit le scénario de Kiroš

Suisse vs Algérie
Suisse
Algérie
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V. Petkovic
Suisse
Algérie
Canada
Bosnie-Herzégovine

Une défaite et des statistiques qui approfondissent encore la blessure

L’équipe nationale algérienne a été éliminée de la Coupe du monde 2026 après sa défaite 2-0 contre la Suisse en seizièmes de finale, au stade « BC Place » de Vancouver.

Selon le site français « Stats Foot », les « Guerriers du désert » enchaînent ainsi un nouveau record négatif. en rappelant que les Verts n’ont plus battu d’équipe européenne en Coupe du monde depuis leur succès 2-1 sur l’Allemagne en 1982 : un bilan de quatre nuls et six défaites lors des dix confrontations suivantes.

Le site ajoute que l’Algérie est, à ce jour, la seule équipe africaine à avoir perdu par deux buts d’écart ou plus lors des phases à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

Par ailleurs, le compte spécialisé « Mr. Sheep » a souligné un fait rare : l’entraîneur des Verts, Vladimir Petković, a croisé la Suisse, sélection qu’il avait qualifiée pour le Mondial 2018.

Selon cette source, le technicien est devenu le septième sélectionneur de l’histoire de la Coupe du monde à défier une équipe qu’il a déjà dirigée, et le premier à le faire dans un match à élimination directe.

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« Mister Sheep » a rappelé les cas les plus marquants d’entraîneurs ayant affronté des équipes qu’ils avaient précédemment entraînées lors d’une Coupe du monde, à savoir : « Bora Milutinović : Chine (0-2) Costa Rica lors de l’édition 2002, Luis Fernando Suárez : Honduras (1-2) Équateur lors de l’édition 2014 ».

Reinaldo Rueda : l’Équateur (2-1) face au Honduras en 2014, Jürgen Klinsmann : les États-Unis (0-1) face à l’Allemagne en 2014, Carlos Queiroz : l’Iran (1-1) contre le Portugal en 2018, et Paulo Bento : la Corée du Sud (2-1) contre le Portugal en 2022 ».

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