Le parrain des exploits du Cap-Vert pose ses valises au Maroc

Le club de la Renaissance de Berkane est parvenu à un accord définitif avec l'entraîneur portugais Pedro Leitão Brito, surnommé « Bubista », qui prendra en charge la direction technique de l'équipe lors de la prochaine période, une démarche qui reflète l'ambition du club de continuer à jouer les premiers rôles pour les titres nationaux et continentaux, après avoir réussi à attirer l'un des entraîneurs les plus en vue du football africain ces dernières années.

Bubista a décidé de mettre un terme à son aventure avec la sélection du Cap-Vert, après six années passées à la tête du staff technique des « Requins bleus », durant lesquelles il a réalisé des exploits historiques qui ont fait de lui l'un des entraîneurs les plus en vue du continent africain.

L'entraîneur portugais a mené la sélection du Cap-Vert à une qualification pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du monde, et il a également réussi à atteindre les 32es de finale de la compétition mondiale, en plus d'avoir conduit la sélection en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2024, dans l'une des meilleures périodes vécues par cette sélection sur les plans continental et international.

Le site marocain « Sport7 » a indiqué que Bubista signera un contrat s'étendant sur deux saisons avec la Renaissance de Berkane, précisant que l'entraîneur portugais souhaitait poursuivre son travail avec la sélection du Cap-Vert, mais que la direction du club berkani a exigé qu'il se consacre entièrement à sa nouvelle mission, refusant l'idée de cumuler l'entraînement du club et de la sélection.

La source a ajouté que cette condition a poussé Bubista à mettre un terme à son parcours avec la sélection du Cap-Vert, pour entamer sa première expérience d'entraîneur avec un club en dehors du cadre de la sélection à laquelle il a été lié durant de longues années.

Une réputation continentale forgée par les succès

Le choix de la Renaissance de Berkane de recruter l'entraîneur portugais est intervenu après les succès remarquables qu'il a réalisés avec la sélection du Cap-Vert, où il s'est imposé comme l'un des entraîneurs les plus en vue du continent africain, grâce à son style fondé sur la discipline tactique, une organisation défensive rigoureuse et une grande efficacité dans l'exploitation des occasions.

Il a également réussi à bâtir une sélection capable de rivaliser avec les grands du continent, ce qui lui a valu une réputation particulière et a suscité l'intérêt de plusieurs clubs, avant que la Renaissance de Berkane ne parvienne à conclure l'accord avec lui.

Bubista vivra une expérience totalement différente de son parcours précédent, puisqu'il passera de l'entraînement des sélections au travail quotidien avec les clubs, ce qui lui imposera de nouveaux défis, à savoir la gestion continue du groupe, la gestion de la pression des matchs qui s'enchaînent et la lutte pour plus d'un titre national et continental au cours de la saison.

L'entraîneur portugais sera tenu de préserver l'identité compétitive pour laquelle la Renaissance de Berkane s'est distinguée ces dernières années, tout en travaillant dans le même temps à développer le style de jeu de l'équipe en accord avec sa philosophie technique, sans compromettre les éléments de stabilité qui caractérisent les « Chevaliers de l'Est ».

Bubista possède de nombreux atouts susceptibles de l'aider à réussir dans sa nouvelle mission, au premier rang desquels figurent sa longue expérience dans le football africain et sa capacité à bâtir des systèmes défensifs solides, en plus de sa personnalité calme dans sa relation avec les joueurs, autant de facteurs dont la Renaissance de Berkane espère qu'ils se répercuteront positivement sur les résultats de l'équipe lors de la prochaine période.