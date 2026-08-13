Le FC Barcelone a bouclé son accord avec le Paris Saint-Germain pour la vente de l'attaquant espagnol Ferran Torres, mettant ainsi un terme au parcours du joueur âgé de 26 ans dans l'enceinte du Camp Nou, avant d'entamer un nouveau chapitre dans la capitale française.

Selon les révélations du quotidien espagnol « Mundo Deportivo », les deux clubs sont parvenus à un accord définitif d'une valeur avoisinant les 50 millions d'euros, sans aucune clause additionnelle ni variable, faisant de ce montant une somme fixe et définitive dans la transaction.

Aux termes de cet accord, l'ancien attaquant de Valence signera un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain, où il devrait rejoindre les rangs prochainement.

Ferran avait demandé, par l'intermédiaire de son agent, l'autorisation à la direction du Barça de ne pas participer aux entraînements mercredi dernier sous la houlette de Hansi Flick, afin de finaliser son transfert.

Les directions du Barça et du Paris Saint-Germain travaillent actuellement à formaliser l'accord verbal dans les contrats officiels ; il ne reste plus au joueur qu'à passer la visite médicale à Paris avant l'annonce officielle de la transaction, une étape formelle après l'accord définitif entre les deux clubs, sur lequel il n'est plus possible de revenir.