Le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus vers le titre de champion de France. Le leader de la Ligue 1 s’est imposé 3-0 sur la pelouse du SCO Angers et compte désormais, à quatre journées de la fin, six points d’avance sur son plus proche poursuivant, le RC Lens. Lee Kang-in et Lucas Beraldo ont chacun inscrit un but et délivré une passe décisive.

En vue du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich mardi prochain, l’entraîneur Luis Enrique a choisi de préserver plusieurs cadres en les laissant sur le banc.

Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, entre autres, ont ainsi assisté depuis le banc à l’ouverture du score dès la 7^e minute. Lee a récupéré un ballon perdu et a conclu dans le petit filet : 0-1.

Angers, où Branco van den Boomen, prêté par l’Ajax, a disputé l’intégralité de la rencontre, a cru égaliser à la 25e minute par Amine Sbai, mais le but du Marocain a été refusé pour hors-jeu.

Cinq minutes avant la mi-temps, le coup de grâce est venu d’une passe en profondeur millimétrée de Beraldo, conclue d’un contrôle droit et d’une frappe gauche croisée par Senny Mayulu : 0-2.

Peu après la reprise, le corner parfait de Lee était repris de la tête par Beraldo pour le 0-3.

Une ombre toutefois au tableau parisien : Gonçalo Ramos a reçu un deuxième avertissement à un quart d’heure de la fin et sera suspendu pour la rencontre à domicile face au FC Lorient le 2 mai.