Le transfert du gardien de Parme Zion Suzuki vers le Paris Saint-Germain a capoté, rapporte notamment Fabrice Hawkins. Le journaliste mercato de RMC Sport affirme que le PSG a renoncé à l’opération en raison de nouvelles exigences formulées par l’entourage du Japonais de 23 ans. Selon Fabrizio Romano, Aston Villa veut en profiter immédiatement.

Le PSG et Suzuki ont trouvé mardi un accord verbal sur les conditions personnelles. Les Parisiens avaient déjà trouvé un accord avec Parme, où il est lié jusqu’à la mi-2029, pour un montant de transfert de 35 millions d’euros.

Le PSG a envoyé un jet privé en Italie ce samedi, mais le deal a finalement quand même capoté. Les agents de Suzuki ont réclamé des commissions qualifiées de « trop élevées » par le PSG.

« Ces exigences ont fait dérailler le deal », assure Hawkins. Suzuki voit ainsi un transfert vers un cador absolu lui filer sous le nez, mais peut encore franchir un joli cap.

Aston Villa a déjà entamé les négociations avec Parme pour une indemnité de transfert de « plus de 30 millions d’euros ». Les Anglais envisagent très sérieusement le départ d’Emiliano Martínez, convoité par la Juventus.

Si Parme encaisse au moins 30 millions, le club enregistrera la quatrième vente la plus lucrative de son histoire. Seuls Hernán Crespo (56,8 millions, Lazio), Gianluigi Buffon (52,8, Juventus) et Lilian Thuram (36,1, Juventus) ont un jour rapporté davantage au club.

Suzuki a commencé sa carrière à Urawa Red Diamonds, avant de rejoindre Saint-Trond en 2023. En 2024, les Belges l’ont vendu à Parme pour 8,2 millions d’euros, où il est devenu l’un des meilleurs gardiens de Serie A.

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, dispose des gardiens Matvey Safonov et Lucas Chevalier, mais ce dernier, arrivé l’été dernier en provenance du LOSC pour 40 millions d’euros, a connu une première saison particulièrement malheureuse au PSG, a perdu sa place de titulaire au profit de Safonov et pourrait déjà être poussé vers la sortie.