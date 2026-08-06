Le Paris Saint-Germain confirme l’arrivée d’un recrue phare à 50 millions d’euros

Le Paris Saint-Germain tient Maghnes Akliouche. L’ailier droit français arrive en provenance de l’AS Monaco pour cinquante millions d’euros, comme l’ont confirmé les Parisiens par le biais de leurs canaux officiels.

Mercredi dernier, le PSG avait déjà trouvé un accord avec Monaco sur le montant du transfert du jeune ailier. Dimanche, un accord a également été conclu avec le joueur lui-même.

La visite médicale est prévue la semaine prochaine, après quoi Akliouche signera un contrat jusqu’à la mi-2031 dans la capitale française.

Akliouche, qui accompagnait la France à la Coupe du monde 2026, est vu à Paris comme le remplaçant de Bradley Barcola. L’attaquant est actuellement en discussion avec Liverpool au sujet d’un transfert en Premier League.

Le joueur aux dix sélections avec l’équipe de France a disputé 139 matches sous le maillot de Monaco. Il y a inscrit 23 buts et délivré 28 passes décisives.

Le PSG n’en a pas encore fini sur le marché des transferts. Vendredi soir, Fabrizio Romano a révélé que le club se rapprochait d’un accord personnel avec Mika Godts.

Les Français sont en pleine négociation avec l’Ajax sur l’indemnité de transfert à verser. Une première offre de quarante millions d’euros, plus cinq millions d’euros de bonus, a été catégoriquement rejetée par les Amstellodamois.