Le Paris Saint-Germain boucle un joli coup en provenance de Serie A

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont réussi à boucler un joli coup en provenance de Serie A lors de ce mercato estival.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Le Paris Saint-Germain trouve un accord avec Parme pour le transfert de Zion Suzuki. L'affaire est réglée. »

Il a ajouté : « Le gardien japonais s'engage pour l'avenir dans une opération dont la valeur totale s'élève à 35 millions d'euros. »

Et de conclure : « Le Paris Saint-Germain envisage de prêter Suzuki afin qu'il joue régulièrement, et la Juventus prendra bientôt une décision, en tant que principale candidate à son recrutement. »

