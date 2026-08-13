Le Paris Saint-Germain va augmenter son offre pour Mika Godts, rapporte De Telegraaf ce jeudi soir. Selon le journal, les Français proposent désormais un montant de « bien plus de cinquante millions d’euros, avec des bonus relativement faciles à obtenir ».

Le PSG l’a d’ailleurs déjà fait savoir à l’Ajax par téléphone. L’offre doit encore être officiellement transmise par écrit, mais ce n’est plus qu’une question de temps.

Godts est déjà d’accord avec le PSG depuis quelque temps, mais les deux clubs doivent encore parvenir à s’entendre. Plus tôt, le club de Ligue 1 avait formulé une offre de quarante millions d’euros plus cinq millions d’euros de bonus.

Une proposition que le directeur technique Jordi Cruijff n’a pas acceptée. Il viserait une indemnité de transfert d’environ soixante millions d’euros.

Malgré cet écart important, les deux parties sont désormais tout de même en discussions. Des sources proches du PSG indiquent à De Telegraaf qu’une indemnité de transfert comprise entre 55 et 58 millions d’euros, bonus inclus, est considérée comme réaliste par toutes les parties concernées.

Godts fait ce jeudi soir « tout simplement » partie du groupe de l’Ajax pour le duel contre le Shelbourne FC au troisième tour préliminaire de la Ligue Conférence.

Fait marquant, le Belge débute toutefois sur le banc. C’était déjà le cas dimanche dernier contre le PEC Zwolle (victoire 0-2), car il n’était, selon ses propres mots, pas totalement en forme. Il était finalement entré en jeu à une demi-heure de la fin.