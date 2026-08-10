Le Français Enzo Millot, milieu de terrain d'Al-Ahli, s'est rapproché d'un départ des rangs du club saoudien durant l'actuel mercato estival, après avoir été écarté des plans de l'équipe pour la nouvelle saison, bien qu'il ait été l'un des paris de l'ancien entraîneur Matthias Jaissle.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », la direction du club d'Al-Diriyah est parvenue à un accord avec son homologue d'Al-Ahli concernant le transfert de Millot dans les rangs de l'équipe récemment promue en Roshn League, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la nouvelle saison.

Millot avait rejoint Al-Ahli au début de la saison dernière en provenance du club allemand de Stuttgart, après que Jaissle eut insisté pour le recruter, l'entraîneur allemand voyant dans le joueur français un renfort important pour l'entrejeu de l'équipe, capable de mettre en œuvre ses idées tactiques.

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Mais le départ de Jaissle et l'évolution de la concurrence au milieu de terrain d'Al-Ahli ont contribué à réduire les chances de Millot, notamment après que la direction du club se fut activée pour renforcer l'équipe avec l'excellent milieu de terrain Eduard Spertsyan, devenu l'une des options de base attendues dans les plans du staff technique.









Millot s'est retrouvé face à une forte concurrence pour son poste, en raison de la présence de plus d'une option au sein de l'effectif d'Al-Ahli, ce qui a poussé la direction à approuver son départ temporaire afin qu'il obtienne davantage de temps de jeu avec Al-Diriyah plutôt que de rester sur le banc des remplaçants.

L'expérience à Al-Diriyah devrait offrir au joueur français l'occasion de se relancer en Roshn League, tandis qu'Al-Ahli cherche, à travers ce prêt, à mieux gérer son effectif et à donner à Millot davantage d'espace pour progresser, d'autant que le joueur reste lié par un contrat avec le club saoudien.