Pendant de longues décennies, l'équipe d'Arabie saoudite est restée l'un des noms les plus marquants de l'histoire de la Coupe du Golfe, après avoir laissé une empreinte évidente dans l'une des compétitions régionales les plus prestigieuses, que ce soit par le sacre ou par la lutte permanente pour le titre.

Bien que le parcours de l'Arabie saoudite dans cette compétition ait connu de nombreuses étapes difficiles et des finales palpitantes, trois éditions demeurent les plus présentes dans la mémoire des supporters saoudiens, après que la sélection a réussi à monter sur le podium du sacre en 1994, 2002 et 2003, portant ainsi son total à 3 titres du Golfe.

Le début historique : la 12e Coupe du Golfe ouvre la porte de la gloire

Le premier sacre de l'équipe d'Arabie saoudite en Coupe du Golfe est intervenu lors de la douzième édition organisée par les Émirats arabes unis en 1994, ouvrant avec elle une nouvelle page de l'histoire de la sélection dans la compétition, après avoir su transformer des années de rivalité en un premier titre du Golfe dans ses vitrines.

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La compétition s'est disputée en format championnat à une seule poule, où l'équipe d'Arabie saoudite a livré ses matches en confrontation directe avec les autres sélections participantes, et a signé un parcours solide sous la conduite de l'entraîneur national Mohammed Al-Kharashi, terminant en tête avec 9 points grâce à 4 victoires et un nul.

Le sacre à Abou Dabi a représenté un moment historique pour le football saoudien, après que l'Arabie saoudite a réussi pour la première fois à remporter la Coupe du Golfe, inscrivant son nom sur la liste des vainqueurs de la compétition et confirmant sa capacité à rivaliser avec les puissances du Golfe pour le titre.

L'or de Riyad : l'équipe d'Arabie saoudite sacrée à domicile

Après des années d'attente, l'équipe d'Arabie saoudite est revenue sur le podium du sacre lors de la 15e Coupe du Golfe organisée par Riyad en 2002, la joie survenant cette fois au milieu de son public et sur ses terres, dans l'un des moments les plus marquants de la sélection dans la compétition.

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Sous la conduite de l'entraîneur Nasser Al-Johar, l'équipe d'Arabie saoudite a disputé la compétition en format championnat à une seule poule, et a réussi à terminer son parcours en tête du classement, après avoir cumulé 14 points grâce à 4 victoires et deux nuls, décrochant ainsi le titre pour la deuxième fois de son histoire.

Le sacre n'a pas été qu'un simple ajout aux vitrines de la sélection, mais a revêtu une valeur particulière pour les supporters saoudiens, étant survenu à Riyad et devant une grande affluence de public, permettant à l'Arabie saoudite de célébrer la Coupe du Golfe sur ses terres et parmi ses supporters.

Une seule année : l'Arabie saoudite conserve son trône

L'équipe d'Arabie saoudite ne s'est pas contentée de ce qu'elle avait réalisé à Riyad, mais est revenue dès l'édition suivante pour rééditer l'exploit, après avoir été sacrée lors de la 16e Coupe du Golfe disputée au Koweït en 2003, écrivant un nouveau chapitre dans l'histoire de ses participations à la compétition.

Les rencontres se sont également déroulées en format championnat à une seule poule, et l'Arabie saoudite a réussi à livrer un parcours solide au cours duquel elle a préservé un bilan vierge de toute défaite, signant 4 victoires et deux nuls, pour cumuler 14 points et terminer la compétition en tête.

Le sacre est venu offrir à l'équipe d'Arabie saoudite son troisième titre dans l'histoire de la Coupe du Golfe, et le deuxième consécutif, après avoir su conserver le trophée seulement un an après son sacre à Riyad, l'Arabie saoudite vivant ainsi l'une de ses périodes les plus marquantes dans la compétition sous la conduite de Nasser Al-Johar.

3 titres et 7 places de finaliste dans le palmarès de l'Arabie saoudite

Avec ces trois titres, l'équipe d'Arabie saoudite est devenue l'une des sélections à la présence historique en Coupe du Golfe, après avoir cumulé 3 sacres en 1994, 2002 et 2003, en plus d'avoir atteint la finale à 7 autres reprises.

Les places de finaliste de l'Arabie saoudite sont intervenues en 1972, 1974, 1998, 2009, 2010, 2014 et 2019, ce qui reflète l'ampleur de la constance dont a bénéficié la sélection saoudienne dans la lutte pour le titre à travers différentes générations.

Le parcours de l'équipe d'Arabie saoudite en Coupe du Golfe demeure plus grand que trois simples titres, car l'histoire recèle de nombreux matches, finales et étapes qui ont rendu l'Arabie saoudite constamment présente dans les calculs de la compétition, après avoir conjugué le sacre, la rivalité et les apparitions répétées dans les phases décisives.

Et à chaque nouvelle édition de la Coupe du Golfe reviennent les souvenirs de ces années durant lesquelles l'équipe d'Arabie saoudite a soulevé le trophée à trois reprises, faisant des titres de 1994, 2002 et 2003 une part essentielle de l'histoire de la sélection dans la compétition, des étapes dont les supporters revivent encore les détails à chaque nouveau rendez-vous avec la compétition du Golfe.