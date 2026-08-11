Le Real Madrid a mis un terme à l'une des sagas de transfert les plus captivantes de ces derniers mois, après être parvenu à un accord définitif avec sa star brésilienne Vinicius Junior pour prolonger son contrat jusqu'en 2032, dans une opération qui a bien failli capoter en raison de désaccords financiers.

Le quotidien espagnol « Sport » a révélé que les négociations entre les deux parties ont duré un an et demi, marquées par de vives tensions liées aux exigences financières du joueur.

Vinicius, qui considère ce contrat comme le plus important de sa carrière à 26 ans, a réclamé un salaire net pouvant atteindre 30 millions d'euros par an, en plus d'une prime de prolongation colossale et d'une amélioration des clauses relatives aux droits à l'image.

De son côté, le Real Madrid a maintenu sa position prudente et a refusé de casser la grille salariale au sein du vestiaire, présentant une offre initiale de 22 millions d'euros par an, immédiatement rejetée par le joueur.

La surprise est venue de l'entrée d'Arsenal comme concurrent sérieux dans le dossier au cours des dernières semaines, le club londonien s'étant montré disposé à formuler une offre financière colossale pour profiter de l'enlisement des négociations. Il était sur le point de convaincre l'ailier brésilien avant que le Real Madrid ne règle les choses lors d'une réunion décisive au début du mois d'août.

Selon le journal, le tournant est survenu lorsque le Real Madrid a accepté d'améliorer son offre et de se rapprocher des exigences de Vinicius, à travers un package financier dépassant les 22 millions d'euros, reposant sur un salaire fixe inscrit dans la structure du club, assorti de primes et d'importants bonus variables, dont notamment la prime de prolongation.

Les deux parties ont finalement convenu de garder tous les chiffres définitifs secrets, dans un « pacte du silence » visant à préserver la stabilité du vestiaire, afin d'éviter que le nouveau contrat de Vinicius ne devienne une référence réclamée par Mbappé, Bellingham et les autres stars lors du renouvellement de leurs contrats.