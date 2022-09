Le PSG a dévoilé sa compo pour le match de C1 face au Maccabi Haifa.

La compo officielle du PSG est tombée. On connait l'équipe du PSG, qui se déplace ce mercredi soir (21h) sur le terrain du Maccabi Haïfa lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

Et Achraf Hakimi commencera sur le banc. Le latéral droit marocain laisse sa place à Nordi Mukiele dans le onze de Galtier.

En l'absence de Presnel Kimpembe, Danilo est lui titularisé en défense.

On retrouve donc le même dispositif classique en 3-4-1-2 avec, devant le trio d'attaque Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. En charnière, on retrouve Ramos et Marquinhos.

Le onze du PSG :

Donnarumma - Danilo, Marquinhos, Ramos - Mukiele, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.