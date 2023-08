Le onze du PSG contre Lorient : Luis Enrique a réservé des surprises

L’entraineur parisien, Luis Enrique, a lancé un onze étonnant, ce samedi pour la sortie des siens contre Lorient.

Le PSG lance ce samedi soir (à 21h) sa campagne de Ligue 1. L’équipe de la capitale a la chance de démarrer à domicile face au Lorient de Régis Le Bris. Elle part bien sûr favorite, même si plusieurs de ses cadres ne sont pas là.

Une attaque new-look pour le PSG

En effet, l’équipe parisienne alignée au coup d’envoi ne ressemble pas du tout à celle qui avait conquis le titre la saison dernière. Les Messi et Ramos ne sont plus là, tandis que Verratti, Neymar et Mbappé sont écartés par le club.

Luis Enrique, le nouveau coach parisien, a dû s’adapter. Il a notamment lancé six recrues dès le coup d’envoi, comme pour marquer un peu plus le début d’une nouvelle ère.

C’est leur attaque que les supporters risquent de ne pas reconnaitre. Le trio de devant est complètement renouvelé. Pour ce match contre les Merlus, Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Marco Asensio ont été titularisés aux avant-postes.

Zaïre-Emery est bien là

Le PSG sera disposé en 4-3-3 et en milieu de terrain, on retrouve Vitinha parmi les « rescapés » de la campagne précédente. Il évoluera au côté de Manuel Ugarte, le transfuge le plus cher de l’été, et du jeune Warren Zaïre-Emery. Ce dernier récolte les fruits de ses bonnes prestations pendant la préparation estivale.

Concernant la défense, Marquinhos, le capitaine, est toujours là. Il a un nouveau compère, en la personne de Milan Skriniar. Et sur les côtés, on retrouve Lucas Hernandez à gauche et Achraf Hakimi à droite. Dans les buts, c’est bien sûr Gianluigi Donnarumma qui est aligné.

Le onze de départ du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Skriniar ; Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery ; Ramos, Asensio, Lee.