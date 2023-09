Le onze du PSG contre le Borussia Dortmund : Luis Enrique prend un gros risque

Le PSGaffronte ce mardi le Borussia Dortmund pour son premier match de la saison enLigue des Champions. Luis Enrique peucompter sur ce joyau.

La saison dernière, le PSG a encore terminé son parcours en Ligue des Champions par un échec en huitième de finale par le Bayern Munich. À l'heure de débuter une nouvelle campagne dans la plus prestigieuse compétition de club, le club de la capitale dirigé désormais par Luis Enrique ambitionne d'aller jusqu'au bout tout en ne pas sauter les étapes. Pour cette première rencontre de la première journée de la phase de poule, le PSG accueille au Parc des Princes, le Borussia Dortmund. Luis Enrique a décidé de faire confiance à son homme fort du milieu de terrain malgré les incertitudes autour de son état de forme.

M anuel Ugarte titulaire

Manuel Ugarte va disputer ce mardi son premier match de Ligue des Champions avec le PSG. Recruté à 60 millions d'euros cet été, le jeune milieu de terrain uruguayen fait partie des 3 milieux de terrain alignés ce soir dans le traditionnel 4-3-3 de Luis Enrique.

Sur le banc d’entrée contre l’OGC Nice vendredi dernier à l’occasion de la 5ème journée de Ligue 1, Ugarte n’a pas pu empêcher la défaite (2-3) de son club lorsqu’il est entré en jeu.Il sera essentiel dans l'entrejeu parisien ce soir. Sa vista, sa capacité à presser l'adversaire à la perte du contact, son jeu sous pression seront déterminants pour le jeu du PSG.

Manuel Ugarte sera accompagné par Vitinha et de Warren Emery-Zaïre au milieu de terrain. Dans le secteur offensif, Luis Enrique a décidé d'aligner en pointe Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais sera épaulé par Ousmane Dembélé sur le côté droit et Kylian Mbappé sur le côté gauche. En défense, la charnière centrale : Marquinhos - Skriniar devrait tenir la corde alors que Achraf Hakimi et Lucas Hernandez vont alimenter les couloirs défensifs.

Composition probable PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaire-Emery, Ugarte (ou Danilo), Vitinha – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé