Le Onze des Bleuets contre la Slovénie : Thierry Henry envoie un message

Les Bleuets affrontent ce lundi la Slovénie pour les qualifications de l’Euro 2025.Thierry Henry envoie un message pour sa composition d'équipe.

Jeudi dernier, le nouveau patron des Bleuets Thierry Henry faisait son baptême de feu. L’ancien champion du monde a bien entamé son aventure à la tête des Bleuets avec une victoire en amicale contre le Danemark (4-1). Quelques jours après cette belle victoire, Henry et ses hommes entament ce lundi face à la Slovénie, la campagne de qualification de l’Euro Espoir 2025. Pour bien entamer ses qualifications contre la Slovénie qui a battu la Bosnie-Herzégovine (2-1) lors de la première journée, Thierry Henry mise sur la stabilité.

Henry mise sur la stabilité

Pour affronter la Slovénie ce soir, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France espoir part avec le même onze de départ et les mêmes principes de jeu que contre le Danemark. L’ancien entraîneur de l'As Monaco reste fidèle à son 4-2-3-. Tout naturellement, le nouveau capitaine des Bleuets, Warren Zaïre-Emery sera la plaque tournante au milieu de terrain avec un rôle essentiel au niveau de la récupération et sur le déclenchement du pressing. Dans un rôle de meneur de jeu, Rayan Cherki sera la rampe de lancement derrière les deux attaquants de pointe que sont : Kalimuendo et Barcola. Double buteur face au Danemark, Elie Wahi pouvait espérer une place de titulaire face à la Slovénie, mais le néo lensois débute sur le banc. Avec ce onze de départ, le message est donc clair, Thierry Henry veut s’appuyer sur des certitudes afin de bâtir une équipe stable. Il mise sur la complémentarité et l'efficacité.

Onze de départ Matsima, Lukeba, Gusto,Merlin,Zaire-Emery,Ugochukwu,Lepenant,Cherki,Barcola, Kalimuendo