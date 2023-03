Le onze de rêve d'Arsenal signé Mesut Ozil

Mesut Ozil a pris sa retraite du football professionnel avec effet immédiat, mais il laisse derrière lui un héritage remarquable.

L'international allemand, qui faisait partie de l'équipe qui a remporté la Coupe du monde 2014, est surtout connu pour avoir joué en club au Real Madrid et à Arsenal.

Ozil dévoile ses idoles

Bien qu'Ozil ait eu une relation tumultueuse avec les Gunners, sa contribution entre son arrivée à l'été 2013 et son départ acrimonieux en janvier 2021 a été profonde.

Au cours de son séjour de près de huit ans à l'Emirates, Ozil a joué aux côtés de talents de classe mondiale et a nommé ses plus grands coéquipiers des Gunners lors de la session de questions-réponses sur les médias sociaux en 2021.

Ozil a été nommé dans le onze de départ, jouant dans son rôle préféré de numéro 10. Il a été placé derrière Pierre-Emerick Aubameyang, entouré de Serge Gnabry et d'Alexis Sanchez.

Au milieu de terrain, l'ancien joueur du Real Madrid a nommé Santi Cazorla et Aaron Ramsey.

La plus grande surprise est peut-être venue de la sélection des défenseurs d'Ozil.

Les deux internationaux français Bacary Sagna et Laurent Koscielny figurent à droite de l'arrière-garde, tandis que l'Allemand Per Mertesacker est également nommé au cœur de la défense. Saw Kolasinac, qui a quitté Arsenal après une période difficile à l'Emirates Stadium, joue à gauche.

Dans les buts, Ozil a nommé un autre joueur international en la personne de David Ospina, qui a eu du mal à conserver le maillot numéro 1 à l'Emirates Stadium pendant une période prolongée.

Sur le plan personnel, il était surtout connu pour ses passes décisives, avec 54 en 184 apparitions pour le club, tandis que son apogée à Arsenal a eu lieu lors de la saison 2015/16, lorsqu'il a créé 19 buts pour d'autres, dont un nombre stupéfiant de 15 lors de la première moitié de la saison.

Il s'agit de la troisième meilleure campagne en termes de passes décisives de l'histoire de la Premier League, derrière Thierry Henry (2002/03) et Kevin De Bruyne (2019/20).

Bien qu'il ait joué avec des joueurs aussi talentueux à Arsenal, Ozil n'a remporté que quatre FA Cup en 2014, 2015, 2017 et 2020.