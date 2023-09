Le onze de Lyon contre le PSG : La grosse surprise de Laurent Blanc

Lyon accueille le PSG ce dimanche pour le compte de la 4éme journée de Ligue 1. Laurent Blanc sort une grosse surprise d’entrée.

Au fond du trou ( 16éme) en ce début de saison, Lyon défie ce dimanche, Lyon dans le cadre de la 4éme journée de Ligue 1.Cette rencontre s’annonce très compliquée pour les Gones qui vont faire face à une équipe parisienne qui a retrouvé toute sa superbe samedi dernier contre le RC Lens, battu (3-1) après des contre-performances au cours des deux premières journées.

La présence de la nouvelle recrue parisienne, Randal Kolo Muani qui compose le trio de choc avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans le onze de départ parisien rend encore plus difficile la tâche à l’OL. La formation rhodanienne doit faire preuve de discipline tactique, de solidité défensive et d’efficacité sur le plan offensif pour renverser la machine parisienne. Pour y arriver, l’entraîneur lyonnais aligne d’entrée une équipe en 4-2-3-1 avec une surprise à la clé.

Le baptême de feu d’Ernest Nuamah

En l’absence d’Alexandre Lacazette qui purge son second match de suspension après son carton rouge contre Montpellier, Blanc fait confiance à Tino Kadeweré. Indésirable en début de mercato, l’international zimbabwéen est finalement resté à Lyon et est aligné à la pointe de l’attaque lyonnaise ce dimanche contre le PSG.

Mais la curiosité dans le onze de départ de Lyon reste la présence de la nouvelle recrue Ernest Nuamah. L’international ghanéen qui est arrivé à Lyon le 30 août dernier à 24 heures de la fin du mercato estival va connaître sa première ce dimanche avec l’OL. Le milieu offensif se positionnera tout juste derrière Tino Kadeweré. Le joueur de 19 ans qui affectionne les prises de risques et les débordements balles aux pieds va essayer de prendre le jeu à son compte pour nourrir l’attaquant zimbabwéen. Il doit toute suite de mettre au diapason de ses nouveaux coéquipiers pour apporter une plus value à l’OL.

Compo de Lyon (4-2-3-1) : Lopes (cap.) Mata-Diomande-Caleta-Car-Tagliafico-Tolisso-Maitland-Niles-Cherki-Caqueret-Nuamah-Kadewere