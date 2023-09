Lyon affronte ce dimanche, le Havre dans le cadre de la 5e journée de Ligue1. L'entraîneur intérimaire, Jean François Vulliez lance cette recrue.

3 défaites, 1 match nul, voici le triste bilan de l'Olympique Lyonnais avant cette 5 ème journée de Ligue 1. En quête de résultats, Lyon fera face ce dimanche au Havre. Pour cette rencontre, Jean-François Vulliez, l'entraîneur intérimaire du club Rhodanien sort sa petite carte surprise au niveau de sa composition d'équipe.

Paul Akouokou, titulaire

Dernier de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se doit de réagir contre le promu, le Havre ce dimanche au Groupama Stadium en clôture de la 5éme journée de Ligue 1. En attendant l'arrivée de Fabio Grosso, Jean-François Vulliez, l'entraîneur intérimaire, va diriger sa première rencontre sur le banc du sextuple champion de France. Le technicien français a opéré un choix fort pour son baptême de feu avec l'OL.

Alors que le technicien lyonnais devrait opter pour un 4-3-3, il a fait le choix d'aligner la nouvelle recrue, Paul Akouokou dans l'entrejeu. Arrivé en provenance du Bétis Séville, le milieu de terrain ivoirien de 25 ans va évoluer au côté de Maxence Caqueret et de Corentin Tolisso dans ce milieu à 3. Devant ce trio de l'entrejeu, on retrouvera Alexandre Lacazette. De retour de suspension, l'attaquant français est aligné en pointe. Il est soutenu par Rayan Cherki et Ernest Nuamah sur le front de l'attaque.

L'article continue ci-dessous

En défense, le technicien français a fait confiance à Anthony Lopez dans les buts. Le gardien portugais est soutenu par une charnière centrale composée de Diomandé et de Caleta-Car. Clinton Mata et Nicolas Tagliafico vont animer les couloirs.

Le onze de Lyon contre le Havre : La grosse surprise de Jean-François Vulliez

La composition probable de Lyon:

Lyon : Lopes – Mata, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico – Caqueret, Akouokou, Tolisso – Nuamah, Lacazette (c), Cherki.