Le onze de Lens contre Arsenal : Franck Haise fait confiance à ce talent

Lens affronte ce mardi Arsenal dans le cadre de la 2éme journée deLigue des champions. Pour ce match, Franck Haise fait confiance à ce talent.

21 ans après, le RC Lens va disputer un match de Ligue des champions dans son antre du stade Bollaert-Delelis face à un adversaire prestigieux, Arsenal. Le club artésien qui a tenu en échec le FC Séville (1-1) lors de la première journée espère faire un bon résultat à domicile contre les Gunners. Pour cela, Franck Haise maintient sa confiance à ses hommes forts.

Lens à l’assaut des Gunners

Après des débuts difficiles en Ligue 1 pour l’exercice 2023-2024, le RC Lens a renoué avec la victoire le 24 septembre dernier à l’occasion de la sixième journée de ligue 1.

Les Sang et Or ont battu le TFC (2-1) avant d’enchaîner par une nouvelle victoire lors de la septième journée contre Strasbourg (1-0) grâce à un but d’Elie Wahi, recrue phare de l’été. Muet depuis son arrivée au sein du club artésien, l’international espoir français Elie Wahi semble désormais libéré après avoir inscrit son premier but contre le RC Strasbourg samedi dernier. Et Franck Haise compte encore sur lui ce soir dans le cadre de cette deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions contre Arsenal.

L'article continue ci-dessous

Elie Wahi, titulaire

Pour l’attaque de ce traditionnel 3-4-3, Haise ferait confiance à Elie Wahi à la pointe de l’attaque. Le jeune lensois sera accompagné par Adrien Thomasson Florian Sotoca dans le secteur offensif. Angelo Fulgini devrait débuter sur le banc. Mendy à la place d’Andy Diouf devant la défense.

Compo probable : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado – Sotoca, Fulgini – Wahi.