Le onze de légende de Pedri avec un joueur du Real

Ce jeune homme de 19 ans originaire des îles Canaries a fait irruption dans l'équipe première du FC Barcelone et de la Roja la saison dernière et est depuis devenu un élément essentiel pour les deux équipes ; c'est un talent unique.

Milieu de terrain intelligent, Pedri joue le jeu avec sang-froid et une maturité remarquable. Il a disputé une saison complète de Liga avec le FC Barcelone la saison dernière avant de participer à l'Euro 2020 avec l'Espagne, puis aux Jeux olympiques de Tokyo.

Une telle accumulation de minutes dans ses jambes d'adolescent a fait qu'il a manqué le début de cette saison en raison d'une blessure, mais il s'est depuis remis et a rappelé à tout le monde à quel point il est bon.

Gavi et Nico Gonzalez, deux de ses coéquipiers du FC Barcelone, sont également d'excellents espoirs, mais Pedri est plus que cela. Il n'a pas seulement le potentiel pour être de classe mondiale, il l'est déjà. Et il a encore plus d'une décennie de football devant lui.

Dans des commentaires rapportés par Marca au camp espagnol avant la pause internationale, on a demandé à Pedri de citer le onze de départ de ses rêves. Il a choisi les éléments suivants :

Marc-André ter Stegen ; Dani Alves, Eric Garcia, Gerard Piqué, Jordi Alba ; Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Ronaldinho ; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta.