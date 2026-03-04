Le onze de l'OM contre Toulouse : Beye chamboule tout

C'est le match de tous les dangers, mais surtout de tous les espoirs. À deux marches d'une finale de Coupe de France, une compétition qui fuit le club depuis 1989, Habib Beye a décidé de rebattre les cartes ce mercredi face à Toulouse. Si l'on s'attendait à voir Jeffrey de Lange dans les cages, comme le veut la tradition des coupes nationales, c'est bien le titulaire habituel Gerónimo Rulli qui a été choisi pour garder le but. Devant lui, la charnière centrale composée de Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd est reconduite. L'Argentin en profite d'ailleurs pour récupérer le brassard de capitaine, délaissé la semaine dernière. Sur les côtés, Timothy Weah à droite et Facundo Medina à gauche complètent cette arrière-garde.

Les choix forts d'Habib Beye pour arracher le dernier carré

Mais c'est un cran plus haut que la véritable révolution opère. Privé de Pierre-Emile Højbjerg, suspendu, et de Jurriën Timber, blessé, le technicien sénégalais a été contraint de revoir ses plans. Des absences qui font le bonheur du jeune Nigérian Tochukwu Nnadi. Pour sa toute première titularisation, il prend place dans l'entrejeu en tant que milieu récupérateur, associé à l'expérience de Geoffrey Kondogbia. Un pari osé pour ce rendez-vous sous haute tension.

Pour animer ce système organisé en 4-3-3, Ethan Nwaneri évoluera un peu plus haut, positionné en tant que véritable milieu offensif axial. Sur les ailes, les choix sont tout aussi forts. Récompensé pour son excellente entrée en jeu et son implication directe dans le renversement du match face à Lyon dimanche dernier, le Brésilien Igor Paixão fait son grand retour dans le onze titulaire sur le flanc gauche. Son pendant à droite sera logiquement l'Anglais Mason Greenwood.

Enfin, à la pointe de cette attaque relookée, Pierre-Emerick Aubameyang enchaîne. Le buteur gabonais continue de profiter de l'indisponibilité d'Amine Gouiri pour mener le front offensif phocéen. Avec cette composition largement chamboulée par rapport au dernier succès en championnat, l'Olympique de Marseille joue gros. La victoire face aux Toulousains est impérative pour continuer à rêver de ce trophée qui échappe au peuple marseillais depuis plus de trente-cinq ans.