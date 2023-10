Le onze de l’OL contre Clermont : Grosso remet ça pour Cherki

L'Olympique lyonnais affronte ce dimanche Clermont. Occasion pour Fabio Grosso de faire un choix fort à propos de Rayan Cherki.

Avant dernier du championnat, l'Olympique Lyonnais en déplacement ce dimanche défie Clermont dans le cadre de la 9eme journée de Ligue 1. Un match que Rayan Cherki va une nouvelle fois débuter sur le banc.

Lyon en pleine crise

L'ambiance à l'OL n'est pas des plus sereines à quelques heures de cette opposition cruciale qui va définir la suite de la saison pour le club rhodanien. Avant dernier de Ligue 1 avec seulement 3 points et aucune victoire cette saison, l'Olympique Lyonnais va challenger dans les prochaines heures, Clermont (18e) avec 2 points.

L'objectif des hommes de Fabio Grosso pour ce match est sans ambiguïté. Gagner pour la première fois cette saison et lancer une nouvelle dynamique dans l'optique de la suite de la saison. Pour matérialiser cet objectif, le technicien italien à décider de se passer une nouvelle fois de Rayan Cherki.

L'article continue ci-dessous

Rayan Cherki débute sur le banc

Cadre de l'effectif lyonnais, Rayan Cherki vit un début de saison compliqué avec le club rhodanien. À l'image de son club, l'ailier international espoir français n'arrive pas à se distinguer cette saison en Ligue 1.

À contrario, Cherki brille avec la sélection Espoir française. Lors de la dernière trêve internationale, l'ailier lyonnais inscrit un doublé en qualifications de l'Euro Espoir 2025 contre la Géorgie. Malgré cette belle performance, le joueur de 20 ans va vivre le début de match entre Clermont et son club Lyon sur les bancs. Fabio Grosso a préféré faire confiance à un trio offensif composé d'Ernest Nuamah, d'Alexandre Lacazette et de Jeffinho. Le technicien transalpin espère compter sur les prises de vitesse de ses ailiers, Nuamah et Jeffinho pour créer du déséquilibre dans la défense clermontoise.

Dans l'entrejeu, le trident: Tolisso - Caqueret - Diawara est bel et bien présent.

La composition probable pour l'OL :

Lopes – Mata, Lovren, O'Brien, Tagliafico – Tolisso, Caqueret, M.Diawara – Nuamah, Lacazette, Jeffinho.

.