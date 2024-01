Le onze de départ de l’Algérie face au Burkina Faso : Belmadi change tout

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a opéré de multiples changements au sein de son onze pour le match contre le Burkina.

Djamel Belmadi a tranché dans le vif. A la suite de la contre-performance essuyée contre l’Angola, en ouverture de la CAN, le sélectionneur de l’Algérie a décidé de modifier son équipe de départ. Il a même effectué plusieurs retouches dans l’espoir de relancer les siens.

Belmadi relance Zerrouki

Ces changements peuvent aussi être dictés par la nécessité d’aligner des hommes frais lors d’un match qui risque d’être exigeant pour les organismes. Le match se joue à 15h et dans des conditions très délicates, avec une température élevée et un fort taux d’humidité.

Le premier choix fort de Belmadi a été de se passer des services d'Ismael Bennacer. Le joueur de l'AC Milan ne peut pas encore enchainer les matches et il a donc dû laisser sa place à Ramiz Zerrouki. Le sociétaire de Feyenoord est aligné aux côtés de Nabil Bentaleb et de Sofiane Feghouli.

Feghouli de retour dans le onze

Notons aussi l’absence de Fares Chaibi. Alors qu'il avait été élu homme du match, le joueur de Francfort démarre cette fois comme remplaçant. Et c'est Sofiane Feghouli qui en profite pour retrouver une place dans le onze.

Algérie – Burkina Faso : Diffusion TV et en clair, streaming et compos officielles

Pour le reste, c’est du classique. Baghdad Bounedjah garde notamment sa place aux avant-postes, au profit d’Islam Slimani. Riyad Mahrez, malgré les critiques essuyées récemment, a encore la confiance totale de son entraineur.

En cas de victoire ce samedi face aux Etalons, l’Algérie se replacerait idéalement dans la course à la qualification. Elle prendrait les commandes de sa poule et serait certaine de les garder, quel que soit le résultat de l’autre match entre Mauritanie et l’Angola.

Le onze de départ de l’Algérie

Mandrea ; Atal, Bensebaini, Mandi, Ait Nouri ; Bentaleb, Feghouli, Zerrouki ; Belaili, Mahrez, Bounedjah.