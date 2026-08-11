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Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Le numéro attendait son propriétaire : le Barça dévoile les premiers signes de la nouvelle saison

FC Barcelone
LaLiga
J. Garcia
Espagne

Quelle est l'histoire ?

Le FC Barcelone a annoncé avoir finalisé officiellement les démarches d'enregistrement de son gardien espagnol Joan García auprès de la Ligue espagnole de football, permettant au portier de 25 ans d'entamer la nouvelle saison avec le numéro 1, dans une décision qui témoigne clairement de son statut au sein des plans du staff technique et des projets du club pour la saison à venir.

Selon le quotidien catalan « Sport », l'enregistrement de García est intervenu cette saison remarquablement tôt par rapport à la saison passée, lorsque le club avait dû finaliser ses formalités d'enregistrement dans les derniers instants avant la rencontre face au Real Majorque lors de la journée d'ouverture, un match qui avait été le théâtre de sa première apparition officielle sous les couleurs de l'équipe après avoir bénéficié de la blessure au bas du dos de Marc-André ter Stegen, laquelle remplissait alors les conditions de blessure de longue durée prévues par les règlements de la Ligue espagnole de football.

García hérite ainsi du numéro que ter Stegen portait au cours des dernières années, avant le transfert du gardien allemand à l'Ajax sous forme de prêt, un signe qui reflète la confiance placée par le Barça en son gardien espagnol, qui se prépare à disputer une nouvelle saison au milieu d'attentes croissantes quant à son rôle avec l'équipe.

En revanche, le gardien polonais Wojciech Szczęsny arborera le numéro 13, que García portait la saison passée, tandis que Szczęsny abandonne le numéro 25 qu'il portait depuis son arrivée au Barça, un changement qui traduit une réorganisation des numéros des gardiens de but avec le début d'une nouvelle étape au sein du club catalan.

La finalisation de l'enregistrement de García intervient 12 jours avant le match d'ouverture du Barça en Liga, lorsqu'il se rendra sur la pelouse d'Elche au stade Martínez Valero le dimanche 23 août, dans le cadre d'un programme de préparation différent pour l'équipe en raison de la participation de 10 de ses joueurs aux demi-finales de la Coupe du monde.

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Le Barça se prépare dans le même temps à annoncer le reste des numéros de ses joueurs pour la nouvelle saison, une liste qui devrait inclure les nouvelles recrues, au premier rang desquelles Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Jesse Piesio, aux côtés des joueurs de retour de prêt, comme Héctor Fort.

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