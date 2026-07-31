Le jeune attaquant Carlos Espí a exprimé son immense joie après avoir disputé son premier entraînement avec le club espagnol du Real Madrid.

Le Real Madrid a recruté Espí en provenance des rangs de Levante, avec un contrat s'étendant sur cinq saisons, devenant ainsi la cinquième recrue des Merengues lors du mercato en cours, ce qui reflète la volonté du club de bâtir l'avenir de son attaque, le joueur représentant le modèle de l'attaquant classique qui excelle dans le jeu à l'intérieur de la surface, des caractéristiques devenues rares dans le football moderne.

Espí a déclaré dans des propos accordés à la chaîne officielle du club : « Tout est allé très vite, c'est un sentiment unique et indescriptible. Je suis extrêmement heureux de ce qui s'est passé et je donnerai tout ce que j'ai. »

Au sujet de ses premières impressions au sein du club, Espí a affirmé : « C'était incroyable et je ne m'y attendais pas, tout le monde ici est très gentil et m'a accueilli de façon formidable. Je suis très content de ce premier jour, ils prennent soin de tous les petits détails, et les installations ici sont vraiment impressionnantes. »

Il a ajouté : « Travailler avec tous les joueurs du Real Madrid et avec le staff technique est quelque chose d'unique, ils nous soutiennent énormément, et c'est formidable. »

Concernant ses caractéristiques en tant que joueur et ce qu'il peut apporter, le jeune attaquant a déclaré : « À chaque occasion qui se présentera à moi, je donnerai le meilleur de moi-même. Je suis un attaquant de surface et j'aime être à l'intérieur de la surface de réparation afin d'être prêt pour la moindre occasion. Et surtout, je donnerai tout ce que j'ai pour le Real Madrid afin de rendre la confiance que l'entraîneur a placée en moi. »