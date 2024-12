Le nouveau tacle cinglant de Booba à Kylian Mbappé

Booba, jamais à court de provocations, s’en prend à Kylian Mbappé avec des propos percutants dans un podcast. Une attaque loin d’être anodine.

Connu pour ses clashes récurrents sur les réseaux sociaux, le rappeur Booba, figure incontournable du hip-hop français, continue de faire parler de lui, cette fois en visant à nouveau Kylian Mbappé. Ce dimanche, dans le podcast CKO, le Duc de Boulogne, fidèle à son franc-parler, a exprimé son mécontentement envers l’attaquant du Real Madrid, qu’il critique régulièrement, aussi bien dans ses morceaux que sur les réseaux sociaux.

Booba très critique l’identité et l’engagement de Mbappé

Le rappeur de 48 ans semble reprocher au champion du monde de ne pas répondre aux attentes qu’il avait placées en lui, notamment en matière de représentation culturelle et sociale. Ce n’est pas la première fois que Booba attaque de front une personnalité, et il prouve une fois de plus qu’il n’hésite pas à assumer ses opinions. Interrogé sur son ressentiment, Booba a livré des reproches bien précis concernant la posture de Mbappé sur ses origines.

« Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. C’est pour ça que je ne l’aime pas, tout simplement. Je pensais qu’il allait représenter ses racines africaines : j’ai eu trop d’attentes. Il n’est même pas allé en Algérie. Cameroun ? Quel âge il y a été ? Il y a été en étant riche et avec des caméras autour de lui. C’est inadmissible. Il n’a même pas tweeté quand l’Algérie a gagné la CAN. Il ne représente pas du tout. Il est inintéressant. Je n’aime pas sa personnalité », a expliqué l’artiste. Voilà qui est clair.