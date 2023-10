Le nouveau point de chute de Marcelino est connu

Après son départ prématuré de l’Olympique de Marseille, Marcelino est en passe de retrouver un nouveau club.

Son aventure à l’OM n’a duré que trois mois. Arrivé cet été sur le Vieux Port pour remplacer Igor Tudor démissionnaire, Marcelino n’a pas résisté à la tempête qui a secoué le club Phocéen pendant plusieurs jours. Le technicien espagnol peut désormais envisager un point de chute désormais.

Marcelino loin de Marseille

A Marseille, le calme est revenu en ce début du mois d’Octobre et l’arrivée de Gennaro Gattuso. Le technicien italien a accepté un défi difficile qui est celui de redresser un club perturbé par la tension entre les dirigeants et les groupes des supporters. Ces derniers auraient proféré des menaces de mort contre Pablo Longoria et ses collaborateurs ainsi que contre Marcelino.

Perturbé par cette situation, le technicien espagnol a préféré tout simplement rendre le tablier. Quelques jours après la fin de son aventure dans la cité Phocéenne, Marcelino pourrait rebondir dans un autre club.

Marcelino au FC Séville ?

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Marcelino a la côte en Espagne précisément au FC Séville. Selon les informations de Marca, le FC Séville étudie sérieusement le profil de l’entraîneur espagnol. Alors que la situation n’est pas des plus roses au FC Séville avec des résultats négatifs depuis le début de la saison, José Luis Mendilibar vient d’être limogé. A en croire Marca, il devrait être remplacé par Marcelino. Le FC Séville est 14éme avec 8 points.