Jessie Bisiwu s'est imposé comme l'un des joueurs les plus en vue du Barça Atlètic (l'équipe réserve), lors du match nul et vierge face à Logroñés B, ce dimanche. Il a été l'un des éléments les plus actifs et les plus dangereux pour la cage adverse, malgré l'échec de la réserve catalane à s'imposer.

Selon le journal catalan « Mundo Deportivo », Bisiwu a été l'un des joueurs qui ont tenté de briser la cohésion de la défense de Logroñés. Il a protesté en réclamant un penalty après une chute dans la surface, avant que le poteau ne prive le joueur belge d'inscrire le but de l'avantage en seconde période.

À lire aussi

Barcelone ou Real Madrid : un journal espagnol révèle le rêve d'El Zabiri

La révélation allemande fait ses premiers pas avec Barcelone

Le Barça Atlètic a souffert en début de rencontre en raison de la pelouse extrêmement lente, qui a bridé la circulation du ballon et obligé les joueurs de l'entraîneur Juliano Belletti à s'adapter à des conditions difficiles.

L'équipe catalane a eu besoin d'environ 20 minutes pour imposer sa domination et commencer à évoluer davantage dans la moitié de terrain de Logroñés.

Avec l'amélioration du jeu du Barça Atlètic, Bisiwu s'est davantage montré, et l'équipe a eu tendance à s'appuyer sur le côté gauche pour construire ses attaques.

Le Barça avait officialisé la signature du joueur belge début août dernier, en provenance du Club Bruges jusqu'en 2031, dans le cadre d'un transfert d'un montant de 8,5 millions d'euros.

Oriol Guerin a lui aussi été l'un des éléments marquants de l'équipe catalane lors du match face à Logroñés, contribuant à améliorer la circulation du ballon et à créer du danger, tandis que Katovic a livré une bonne prestation, avant de recevoir un second carton jaune et d'être expulsé, ce qui a compliqué la tâche du Barça Atlètic pour maintenir sa pression offensive dans les dernières minutes.

Et malgré la domination du Barça dans la dernière partie de la rencontre, et son encerclement de Logroñés dans sa surface, la réserve catalane n'a pas réussi à trouver le but de la victoire.