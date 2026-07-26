Le nouveau joueur d'Arsenal passe sa visite médicale

Arsenal est parvenu à un accord pour recruter le jeune talent Axel Dontchev, joueur de Cardiff City âgé de 16 ans, qui doit rejoindre le club londonien au cours de cette semaine, selon un rapport de presse.

Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé ce dimanche que Dontchev, qui a déjà passé sa visite médicale en vue de son transfert à Arsenal, s'apprête à signer son contrat.

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Dontchev est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Cardiff City à disputer une rencontre dans le football anglais, lorsqu'il a joué un match de l'EFL Trophy en octobre 2025, à l'âge de 15 ans et 234 jours.

Dontchev évolue au milieu de terrain et est d'origines polonaise et bulgare, mais il a représenté la sélection du pays de Galles dans les catégories de jeunes.



