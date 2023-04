Le "nouveau Haaland" n'est pas donné ! Un prix exorbitant

Manchester United s'intéresse à l'attaquant de l'Atalanta Rasmus Hojlund, surnommé "le prochain Erling Haaland", mais le jeune Danois n'est pas donné.

Ole Gunnar Solksjaer a tenté de faire signer Haaland au Red Bull Salzbourg en 2020 avant qu'il ne rejoigne le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, les supporters mancuniens doivent supporter le grand Norvégien qui bat tous les records de buts en ville avec Manchester City.

Haaland a inscrit un doublé lors de la victoire de City sur Leicester (3-1), samedi, et compte désormais 32 buts pour la saison. Trois de plus - il lui reste huit matches à disputer - et il dépassera le record de 34 buts en une saison, établi par Andy Cole et Alan Shearer en 1994 et 1995 respectivement.

City a acheté Haaland pour un montant qui semble aujourd'hui dérisoire (60 millions d'euros). Depuis, United a jeté son dévolu sur Hjolund, le jeune joueur de l'Atalanta, mais il leur coûtera la même somme, selon des rapports italiens.

"Son prix de base devrait être de 65 à 70 millions d'euros", rapporte le journal bergamasque Corriere Della Serra. "Il est difficile de trouver un joueur né en 2003 qui marque autant.

"Ce qui impressionne le plus les observateurs, c'est son agressivité et sa rapidité, qu'il a également démontrées avec le Danemark lors des qualifications européennes. Bref, l'Atalanta ne veut pas le laisser partir. Il est certain que 60 millions d'euros ne suffiront pas à le voir quitter Bergame."

Le Real intéressé

Hojlund, 20 ans, a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives cette saison, à un rythme d'un but tous les deux matches, et on a le sentiment qu'il marquerait beaucoup plus dans une équipe qui se crée plus d'occasions que l'Atalanta.

L'Atalanta a bon espoir d'obtenir un prix record pour le Danois.