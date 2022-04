Le nouveau défi de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a juré de "déséquilibrer la balance" après son dernier triplé avec Manchester United, après que le Portugais ait inscrit le 60e triplé de sa carrière contre Norwich City samedi.

L'attaquant des Red Devils a contribué à la victoire de l'équipe de Ralf Rangnick en Premier League ce week-end, en repoussant une remontée des Canaries à lui tout seul.

Aujourd'hui, l'attaquant de 37 ans, qui est déjà dans une forme remarquable pour son âge, affirme qu'il a encore du chemin à parcourir pour l'avenir.

Sur Twitter dimanche, Ronaldo a célébré son dernier but contre les Canaris, le troisième de sa carrière à United et le deuxième depuis son retour à Old Trafford au début de la campagne.

Dans un court message, il a rendu hommage à sa remarquable réussite - et a promis qu'il y en aurait d'autres à venir.

"30 coups du chapeau avant 30 ans et 30 coups du chapeau après 30 ans", a-t-il écrit. "Il est temps de déséquilibrer la balance !"