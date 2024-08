Le NON définitif de Victor Osimhen au PSG !

Alors qu’il était intéressé par un retour en France, le buteur nigérian Victor Osimhen envisage désormais une autre option.

Victor Osimhen ne sera pas un joueur du PSG. Du moins, pas cette année. Alors qu’il a été longtemps question qu’il s’engage en faveur des champions de France et y remplace numériquement Kylian Mbappé, l’ancien lillois a opté pour une autre solution.

Osimhen en route pour le Golfe

D’après une information divulguée par Gianluca Di Marzio, le sociétaire de Naples privilégiérait désormais un transfert vers la Saudi Pro League. Le club d’Al Ahli Djeddah l’a contacté et il serait particulièrement tenté par ce challenge dans le Golfe.

Après avoir longtemps attendu un transfert vers un grand club européen et un gros contrat qui va avec, Osimhen s’est donc résolu à rejoindre une ligue exotique, garnissant ainsi la longue liste des stars du championnat saoudien. Nul doute que cet engagement sera assorti d’une grosse récompense financière.

L'article continue ci-dessous

Mbappé n’a toujours pas de successeur

Du côté de Paris, on va devoir trouver rapidement une autre cible pour son attaque alors qu’il ne reste qu’une poignée de jours avant la clôture du mercato. A moins que la direction ne décide, et c’est un peu la tendance forte du moment, de ne pas bouger et de se contenter de l’effectif qu’elle a à sa disposition. Les bons résultats en entame du championnat, avec notamment un 6-0 impressionnant contre Montpellier, les encouragent en ce sens.