Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin, Rayan Boulahrouz s’engage avec le Helmond Sport. Le neveu de Khalid, international marocain à 35 reprises, a fait le choix stratégique de quitter le Feyenoord.

Âgé de 18 ans, il a contribué au titre de champion des moins de 19 ans du Feyenoord la saison dernière et est considéré comme un arrière latéral prometteur à Varkenoord, le centre d’entraînement du club.

Plutôt que de patienter dans l’antichambre des professionnels, il opte pour un choix audacieux : rejoindre directement le groupe pro d’Helmond Sport.

Selon le journaliste, supporter déclaré du club, la perspective de temps de jeu en Keuken Kampioen Divisie a été un facteur déterminant dans son choix.

Le NAC Breda et Excelsior se seraient aussi intéressés à lui, mais le joueur avait déjà trouvé un accord avec le club brabançon.

Il ne reste plus qu’à finaliser les derniers détails avant la signature d’un contrat pluriannuel.

Contrairement à son cousin Khalid, défenseur central de formation, le jeune latéral penche plutôt pour un profil offensif et privilégie le côté droit.