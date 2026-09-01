NEC s’est renforcé avec Delé Thomas, a annoncé mardi le club de Nimègue sur son site internet. L’ailier de 19 ans du RB Leipzig a signé jusqu’à la mi-2030 à De Goffert et rejoint immédiatement l’effectif de Dick Schreuder.

« Avec Delé, nous faisons venir un jeune talent qui correspond à notre vision. Nous lui offrons le même parcours qu’à Sami Ouaissa et Basar Önal afin qu’il puisse poursuivre son développement. Avec sa percussion et sa vitesse, il nous offre en plus des options supplémentaires sur les ailes », a expliqué le directeur technique Carlos Aalbers au sujet de l’arrivée de Thomas à NEC.

Thomas est passé par les centres de formation d’Almere City FC et de Feyenoord avant de rejoindre le PSV en 2023. L’ailier gauche a marqué six fois en 44 matches avec le Jong PSV et était un élément incontournable de l’équipe réserve. En revanche, il n’a pas eu de temps de jeu avec l’équipe première.

Philipp Hinze, de Sky Sport, avait déjà fait état mardi de l’arrivée de Thomas à NEC. « Leipzig et NEC ne négocient actuellement pas seulement un prêt pour Thomas, mais discutent en même temps aussi d’un transfert définitif. »

Il apparaît désormais que Thomas rejoint définitivement NEC. La visite médicale s’est déroulée sans encombre, après quoi un contrat de quatre saisons a été signé.

Thomas était encore lié à Leipzig jusqu’à la mi-2031 et vaut 1 million d’euros selon Transfermarkt. Le PSV a tenté de le conserver l’an dernier, sans y parvenir.