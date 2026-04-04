Le NEC ne commet aucune erreur et tire pleinement parti de la perte de points de l'Ajax

Samedi soir, le NEC a fait forte impression dans la lutte pour la deuxième place de la VriendenLoterij Eredivisie. En déplacement chez l'Excelsior, l'équipe de Dick Schreuder s'est imposée 0-2. Les joueurs de Nimègue sont désormais à égalité de points avec le Feyenoord (53 points), même si le club de Rotterdam doit encore jouer ce week-end contre le FC Volendam.

À Rotterdam, Tjaronn Chery et Virgil Misidjan faisaient « tout simplement » partie de la sélection du NEC. Les deux joueurs devaient obtenir leur permis de travail cette semaine à la suite du « passeportgate ».

En moins d'un quart d'heure, les deux équipes s'étaient créé une occasion franche chacune. Du côté de Rotterdam, c'est Lennard Hartjes qui s'est heurté à Gonzalo Crettaz. Du côté du NEC, Sami Ouaissa n'a pas réussi à passer Stijn van Gassel.

Alors que Gyan de Regt a ensuite été empêché de marquer à deux reprises, le NEC a réussi à trouver le chemin des filets. Bryan Linssen a contourné Van Gassel après une passe en profondeur et a conclu d'un angle difficile.

En deuxième mi-temps, l'équipe de Ruben den Uil a continué à se créer des occasions. Une petite tête de Casper Widell a été facilement captée par Crettaz, mais une tentative ultérieure de Derensili Sanches Fernandes s'est avérée bien plus difficile à repousser.

Juste au moment où l'Excelsior semblait sur le point d'égaliser, les joueurs de Nimègue ont porté le score à 0-2 sur une contre-attaque. Basar Önal a été lancé par Ouaissa et a ensuite conclu magnifiquement.