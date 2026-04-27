Le NAC ouvre une enquête : Pierre van Hooijdonk dans la tourmente

Le départ hivernal de Sydney van Hooijdonk vers Estrela Amadora, réalisé sans indemnité de transfert, provoque un véritable séisme au NAC Breda. Le club néerlandais, qui espérait percevoir une compensation financière, voit donc ses attentes déçues. Selon Voetbal International, le rôle de Pierre van Hooijdonk – père de l’attaquant et responsable technique du club – se retrouve sous les projecteurs.

En décembre, des tensions surgissent : Sydney refuse son statut de remplaçant et entre en conflit avec l’entraîneur Carl Hoefkens. Lors de la rencontre face à Telstar, ultime sortie de l’année civile 2025, la situation empire : Hoefkens ne l’utilise qu’en tant que cinquième remplaçant, ce qui exaspère l’attaquant et son père. « On s’en va d’ici, on s’en va d’ici ! », tonne Pierre dans les couloirs. La rupture devient alors inévitable.

La direction, soucieuse de gérer au mieux la crise, accepte alors de faciliter un départ et autorise temporairement le joueur à s’en aller libre de tout transfert. Plusieurs agents sont sollicités pour lui trouver un nouveau point de chute. C’est finalement le club portugais d’Estrela Amadora qui manifeste un intérêt concret.

NAC réclame initialement une indemnité, mais les discussions achoppent. Le directeur technique Peter Maas campe sur la nécessité d’une compensation financière. Cette position est toutefois abandonnée après l’intervention directe de Pierre van Hooijdonk.

L’ancien buteur, dont le rôle de commissaire devrait se limiter à la supervision, s’implique alors directement dans le dossier et contacte lui-même le club portugais, dépassant ainsi ses prérogatives. Les intermédiaires mandatés par le NAC sont alors écartés.

Cette intervention modifie également les termes de l’accord. Alors qu’un montant de transfert et un pourcentage sur la revente étaient initialement prévus, Sydney part finalement gratuitement. L’intégralité du bénéfice financier revient ainsi au joueur et à son entourage, au grand dam des agents et des dirigeants du club concernés.

Le directeur général Remco Oversier finit par valider le transfert, malgré les réserves exprimées en interne. Le NAC, déjà sous pression sportivement et financièrement, voit donc s’envoler une source de revenus potentielle. La décision est entérinée avec l’accord du conseil de surveillance.

Les répercussions sont immédiates : une enquête interne est ouverte pour « vérifier l’intégrité des personnes concernées », selon VI.