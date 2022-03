Le mystérieux message d'Erling Halaand sur Twitter

L'attaquant du Borussia Dortmund a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens de premier plan, dont le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City, qui devraient tous s'intéresser à l'attaquant norvégien cet été.

Haaland devrait prendre une décision quant à savoir s'il tentera sa chance ailleurs après la fin de la saison 2021/22, au cours de laquelle il est parvenu à inscrire 23 buts en autant d'apparitions pour Dortmund, toutes compétitions confondues.

Le mystérieux message de Haaland sur Twitter

L'attaquant de 21 ans a inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la confortable victoire de la Norvège sur l'Arménie, après avoir déjà marqué trois fois pour son équipe nationale en 2022. Après le match, Haaland s'est rendu sur Twitter pour envoyer un message en norvégien.

"Il y a quelques années, j'ai reçu un conseil d'un agriculteur : Parle avec tes pieds et ensuite, de préférence, les autres choses seront bonnes", a écrit Haaland dans un post traduit par son compatriote et ancien attaquant norvégien Jan Age Fjortoft. "J'ai dit ok. Et je suis parti".

L'avenir de Haaland est en suspens

Haaland n'a pas encore communiqué la décision finale concernant son avenir. Les deux géants de LaLiga Santander sont intéressés par sa signature, le Real Madrid souhaitant créer un formidable partenariat avec Kylian Mbappé en attaque et le FC Barcelone le considérant comme sa potentielle recrue phare de l'été.