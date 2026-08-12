Le moment tant attendu pour le rêve du Barça : Álvarez et Simeone face à face

Après avoir épuisé la patience de l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, le moment tant attendu arrivera ce mercredi : il pourra enfin s'entretenir en face à face avec son entraîneur, Diego Simeone, pour demander son départ de l'Atlético afin de rejoindre le Barça lors de ce mercato estival.

Les deux hommes doivent se retrouver à 9 heures du matin sur le terrain d'entraînement de l'Atlético Madrid pour entamer la séance, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Alvarez est revenu à l'Atlético Madrid lundi dernier, déterminé à parler avec Simeone et à demander son départ de l'Atlético Madrid, mais l'entraîneur n'était pas présent.

Simeone, à son retour de la tournée asiatique, s'était rendu à Ibiza pour y passer deux jours de repos, ce qui a suscité l'étonnement de l'attaquant argentin, qui souhaitait profiter de ce moment pour évoquer sa situation en personne.

Mais ce n'était pas le seul obstacle : Miguel Ángel Gil Marín était lui aussi absent, une autre personne que Julian considère comme déterminante pour son avenir, le directeur général de l'Atlético étant en congé, ce qui a laissé le joueur privé des deux personnes avec lesquelles il espérait s'entretenir pour tenter de trouver une solution par le dialogue.

Julian a bouclé hier mardi deux séances d'entraînement, et dans l'après-midi, il a rencontré le directeur sportif Mateu Alemany, qui était présent à la séance et se trouve au terrain d'entraînement du Cerro del Espino depuis quelques jours.

L'agent d'Alvarez, Fernando Hidalgo, est également resté à ses côtés, dans l'espoir de parvenir à une solution, après avoir joué un rôle central auprès du joueur, puisqu'il était chargé de le conduire depuis et vers le terrain d'entraînement.

Selon le journal catalan, Alvarez éprouve un profond mécontentement et, comme l'a rapporté précédemment le Mundo Deportivo, son message était clair depuis lundi : il a fait savoir qu'il maintenait sa décision, qu'il voulait partir, qu'on ne devait pas compter sur lui et qu'il était prêt à prendre des mesures plus fermes si nécessaire. Il a tenté de résoudre le différend par le dialogue pendant un certain temps, mais ses tentatives ont échoué.

L'absence de Simeone lundi n'a pas du tout été bien accueillie par Alvarez, l'attaquant estimant que l'entraîneur était préalablement informé de son souhait de lui parler et comprenant qu'à un moment aussi délicat, il aurait dû gérer la situation en personne. Ainsi, la décision de Simeone de se rendre à Ibiza n'a fait qu'aggraver le mécontentement du joueur, déjà soumis à la pression.

C'est pourquoi le joueur argentin compte le faire à l'issue de la séance matinale : parler avec Simeone et l'informer qu'il reste ferme sur sa volonté de quitter l'Atlético Madrid et que son objectif demeure le Barça. Selon des sources proches de lui citées par le Mundo Deportivo, le joueur avait reçu du club, depuis février dernier, la promesse de faciliter son transfert cet été.

Tout dépend de cette rencontre en tête-à-tête avec Simeone. L'entretien que Julian cherchait à obtenir lundi dernier se tiendra enfin ce mercredi, mais il intervient dans un contexte totalement différent : l'attaquant ne se contente plus d'expliquer sa position, il éprouve du mécontentement, estime que le dialogue est dans une impasse et a averti qu'il était prêt à franchir des étapes supplémentaires pour parvenir à une solution.