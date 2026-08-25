Arsenal se prépare à passer à l'offensive pour recruter l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, durant la dernière semaine du mercato estival, à condition d'obtenir un signe favorable du joueur ou du club espagnol quant à la possibilité de conclure l'opération.

Selon des sources de la chaîne ESPN , Alvarez constitue la priorité offensive numéro un d'Arsenal, qui guette une évolution dans la position de l'Atlético Madrid, après que la volonté de départ du joueur s'est heurtée à l'attachement de son club à le conserver et à son refus de le vendre à un concurrent direct en Liga.

Arsenal fait toutefois face à un obstacle de taille : le souhait d'Alvarez de rejoindre le Barça, des sources en Espagne indiquant que l'attaquant argentin préfère rester en Liga plutôt que de retourner en Premier League.

De son côté, l'Atlético Madrid maintient sa position de refus de vendre le joueur au Barça, ce qui a ouvert la porte à Arsenal pour entrer dans le dossier en tant qu'option alternative, alors que l'entraîneur Mikel Arteta souhaite renforcer sa ligne offensive avant la fermeture du mercato.

Les estimations laissent penser qu'Arsenal est prêt à dépasser le record qu'il avait déboursé pour recruter Declan Rice en provenance de West Ham en 2023, à savoir 105 millions de livres sterling, tandis que l'Atlético Madrid pourrait réclamer environ 150 millions d'euros pour accepter le départ d'Alvarez.

Ces développements interviennent dans un contexte de tension croissante entre Alvarez et les supporters de l'Atlético Madrid, après que le joueur a été la cible de sifflets nourris lors du match de son équipe face à Villarreal, qui s'est soldé par un match nul 2-2, aussi bien au moment de l'annonce de son nom avant la rencontre qu'à l'instant de son entrée en jeu à la 66e minute.

À l'issue de la rencontre, Alvarez a quitté la pelouse au lieu d'aller saluer les supporters avec ses coéquipiers, un incident qui a alimenté davantage la polémique autour de son avenir, avant que l'entraîneur Diego Simeone ne révèle que la direction du club avait pris la décision d'éloigner le joueur des tribunes.

Simeone a déclaré que des responsables du club l'avaient informé que la décision visait à ce qu'Alvarez ne se trouve pas à proximité des tribunes et des supporters, ajoutant que le club avait décidé de l'éloigner et de l'isoler du reste de l'équipe et de le diriger directement vers les vestiaires.

La position de l'Atlético Madrid et d'Alvarez demeure le facteur déterminant pour l'issue du dossier, tandis qu'Arsenal suit les développements de près, prêt à formuler une offre colossale si un signe venait à permettre l'ouverture des négociations.