Le milliard pour le Real Madrid !

Jeudi, le Real Madrid a laissé entendre qu'une grande annonce serait faite 24 heures plus tard.

Beaucoup pensaient qu'il s'agirait d'une nouvelle recrue, peut-être Kylian Mbappé, avec lequel le club espère s'entendre sur une arrivée cet été. Mais il s'agit en fait d'un nouveau sponsor : le géant de la technologie HP.

Le Real Madrid recevra 70 millions d'euros par saison et le logo de HP apparaîtra sur son maillot à partir de la saison 2024-25. Cela signifie que le club gagnera plus de 250 millions d'euros chaque saison (117,6 millions d'euros pour Adidas et 70 millions d'euros pour Fly Emirates), selon Diario AS.

En outre, le rapport indique que le Real Madrid gagnera désormais plus d'un milliard d'euros par an en termes de revenus. Le nouveau Santiago Bernabeu, qui peut être utilisé pour organiser des événements sportifs et des concerts, y est pour beaucoup, car il permettra au club de générer des fonds importants à l'avenir.

Il ne fait aucun doute que c'est le moment idéal pour être associé au Real Madrid. Ces revenus permettront au club de recruter plus facilement les meilleurs joueurs du monde, ce qui devrait se traduire par des succès sur toute la ligne pendant de nombreuses années.