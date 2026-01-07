Le milieu tant attendu arrive à l’OM

Depuis plusieurs semaines, un même constat revient dans les travées du Vélodrome : l’Olympique de Marseille manque d’un véritable liant au milieu, capable d’organiser, de casser les lignes et de donner du rythme au jeu. Le staff l’a identifié, la direction s’est mise en ordre de bataille, et le joueur, lui, a déjà fait son choix. Longtemps discret, ce dossier est entré dans sa phase décisive, au point de devenir l’un des plus structurants du mercato marseillais.

Un accord trouvé avec le joueur

Ce milieu tant attendu, c’est Himad Abdelli. Selon l’insider Mohamed Toubache-ter, un accord de principe a été trouvé entre le joueur et l’OM autour d’un contrat de cinq ans. Une avancée majeure, qui place Marseille en position de force après une lutte intense avec l’Olympique Lyonnais. À 26 ans, l’international algérien sort de plusieurs saisons pleines et s’est imposé comme l’un des profils les plus intéressants du championnat à son poste.

Milieu offensif axial de formation, Abdelli incarne ce numéro 10 moderne capable d’évoluer entre les lignes, mais aussi de reculer d’un cran ou de s’excentrer. Sa lecture du jeu, sa qualité de passe et son volume sans ballon correspondent précisément au cahier des charges établi par Roberto De Zerbi pour structurer l’animation offensive marseillaise.

Un profil validé en Ligue 1 et à l’international

Sous le maillot de l’Angers SCO, Abdelli a confirmé saison après saison sa régularité. Ses statistiques ne racontent qu’une partie de son influence, tant son apport se mesure aussi dans la progression du ballon, le pressing et la justesse technique. Sa CAN 2025, disputée avec l’Algérie après un appel tardif, a renforcé son statut sur la scène internationale et son crédit auprès des recruteurs.

Marseille, conscient de l’opportunité, a accéléré grâce à l’implication directe de Medhi Benatia. Le directeur sportif a su convaincre le joueur avec un discours clair : un rôle central dans le projet, et une vraie marge d’expression sous De Zerbi.

Un dernier obstacle à lever avec Angers

Reste désormais à s’entendre avec Angers. Le SCO, malgré un contrat courant jusqu’en 2026, refuse de brader son meneur et réclame une indemnité significative, assortie d’un pourcentage à la revente. Plusieurs scénarios sont sur la table : arrivée immédiate, prêt de fin de saison, ou accord acté pour l’été. Quelle que soit la formule retenue, l’OM touche au but.

Avec Abdelli, Marseille ne signe pas un pari, mais un renfort ciblé, pensé pour durer. Un recrutement qui dit beaucoup des ambitions du club… et de la volonté, enfin, de combler un manque identifié depuis trop longtemps.*