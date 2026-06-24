Le milieu de terrain, vivement encensé par Rafael van der Vaart, serait sur le point de s’engager en Angleterre

Gibson Yah a probablement disputé son dernier match sous les couleurs du FC Volendam. Selon le journaliste Mounir Boualin, le milieu de terrain devrait s’engager prochainement avec Bristol City, formation de Championship anglais.

Selon ses sources, le journaliste affirme que Volendam a déjà trouvé un accord pour un transfert estival, alors que le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une option de prolongation d’une saison, dans le club relégué de cette petite ville de pêcheurs.

Le joueur de 22 ans doit encore finaliser son contrat personnel et passer la visite médicale de rigueur avant de s’engager pour plusieurs saisons avec le club anglais, actuellement en milieu de tableau.

Recruté l’an dernier auprès du FC Utrecht, où il jouait avec l’équipe réserve, Yah a réalisé une saison de haut niveau, malgré la relégation de Volendam en Keuken Kampioen Divisie.

Formé à l’Ajax entre 2014 et 2022, il n’avait pas réussi à s’imposer à la Johan Cruijff ArenA avant de rejoindre le FC Utrecht. Quatre ans plus tard, il s’apprête donc à vivre sa première expérience à l’étranger.

Le montant de l’indemnité versée à Volendam n’a pas encore été dévoilé ; Transfermarkt évalue le milieu d’origine nigériane à 1,3 million d’euros.

L’année dernière, Rafael van der Vaart l’avait encensé dans Voetbal International, assurant qu’il « possède tout pour atteindre le plus haut niveau ». Hans Kraay junior s’était lui aussi montré admiratif, tandis qu’Andries Jonker invitait Ajax, PSV et Feyenoord à s’intéresser de près à ce milieu amstellodamois de 1,93 m.