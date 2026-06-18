Le milieu de terrain quitte le PSV et s’accorde avec un club allemand

Selon le journaliste Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, le milieu de terrain Nicolas Verkooijen a trouvé un accord personnel avec le SV Darmstadt 98. Le jeune Belge de 19 ans avait déjà annoncé en avril son départ du PSV.

Le club, actuellement cinquième de la 2. Bundesliga, a devancé plusieurs prétendants, dont le Sturm Graz. Verkooijen s’est encore entraîné individuellement au PSV la semaine dernière ; il aurait pu rester, mais il a définitivement rejeté l’offre des Eindhovenois.

Le PSV ne percevra donc aucun bénéfice financier pour ce transfert, alors que Transfermarkt évalue le joueur à au moins 600 000 euros.

Au total, il n’a disputé que 93 minutes avec l’équipe première du PSV, réparties sur cinq matchs officiels sous les ordres de Peter Bosz.

Selon Elfrink, le milieu de terrain aurait pu s’engager avec d’autres formations de deuxième division allemande, et l’Eredivisie s’était également manifestée.

Pivot de Jong PSV la saison passée, il a disputé 45 matchs officiels, marquant neuf buts et délivrant deux passes décisives.

Selon Florian Plettenberg, il passera la visite médicale la semaine prochaine avant de signer un contrat de plusieurs années avec le club allemand.