Le Milan AC renonce à lever l’option d’achat, mais Fullkrug reste en Serie A

L'aventure de Niclas Fullkrug au Milan touche déjà à sa fin. L'attaquant allemand, arrivé en janvier dernier en provenance de West Ham, ne sera pas définitivement transféré par les Rossoneri, bien que l'option d'achat ait été fixée à un montant modique, inférieur à 5 millions d'euros.

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L’avant-centre quitte donc le club lombard au bout de seulement six mois, au cours desquels il a disputé vingt matchs en Serie A (trois titularisations) et inscrit un unique but, précieux, à San Siro contre Lecce. Son avenir pourrait toutefois rester en Italie, Venise s’intéressant de près à son profil.