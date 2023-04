Le Milan AC ne va pas prolonger Zlatan Ibrahimovic

L'AC Milan a décidé de ne pas prolonger le séjour de Zlatan Ibrahimovic au club au-delà de cette saison.

Selon Footbercato, l'AC Milan a décidé de ne pas prolonger le séjour de Zlatan Ibrahimovic au-delà de la saison en cours.

L'attaquant vétéran a été absent pendant la majeure partie de la saison après avoir été opéré du genou gauche en mai 2022. Il est revenu à la compétition le 26 février dernier et a même marqué un but lors d'un match de championnat contre l'Udinese. Mais Ibrahimovic souffrirait d'une blessure à la cuisse et devrait manquer les prochains matches du club.

Le joueur de 41 ans a signé un contrat d'un an en juillet 2022 après avoir remporté le titre lors de la saison 2021/22. Il avait inscrit huit buts en championnat lors de la conquête du titre par Milan. Le mois dernier, le joueur lui-même a laissé entendre que s'il était en bonne forme la saison prochaine, il aimerait continuer à jouer au club.

Après un match nul et vierge contre Empoli en Serie A vendredi, les hommes de Stefano Pioli affronteront Naples en quart de finale aller de la Ligue des champions.