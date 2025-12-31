Le message très ferme de Cristiano Ronaldo

Ronaldo a de nouveau trouvé le chemin des filets, portant son total impressionnant à 957 buts en carrière. Cependant, c'est l'ancien milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum, qui a finalement fait la différence, signant un superbe doublé et privant ainsi les leaders du championnat de la victoire.

Al-Nassr a semblé subir un coup dur dès la cinquième minute lorsque son latéral gauche, Saad Fahad, a écopé d'un carton rouge direct pour un tacle dangereux sur Madallah Alolayan. L'arbitre s'est d'abord empressé d'expulser le défenseur, mais une longue consultation de la VAR a radicalement changé la donne. La décision a été annulée, Fahad n'écopant que d'un carton jaune et Al-Nassr évitant ainsi de jouer la quasi-totalité de la rencontre à dix. Malgré ce répit, c'est Al-Ettifaq qui ouvrit le score, avec panache et à contre-courant. Wijnaldum, lancé en contre-attaque, s'élança avec détermination et décocha une frappe puissante de loin qui trompa le gardien d'Al-Nassr.

Piqué au vif par ce coup dur, Al-Nassr se rua à l'attaque pour égaliser. La possession du ballon était monopolisée, le territoire contrôlé et Ronaldo travaillait sans relâche en pointe. Malgré leur domination, les leaders du championnat peinaient à se créer des occasions franches. Ronaldo, étroitement surveillé par la défense d'Al-Ettifaq, ne parvint pas à cadrer un seul tir avant la pause. La dernière passe manquait sans cesse et les actions prometteuses s'éteignaient avant même de pouvoir véritablement inquiéter le gardien adverse.

Quel que soit le discours tenu dans les vestiaires, l'effet fut immédiat. Al-Nassr revint des vestiaires avec un rythme et une détermination renouvelés, égalisant dès la première minute. Angelo Gomes a débordé sur l'aile gauche avant de glisser une passe millimétrée à João Félix à l'entrée de la surface. L'attaquant portugais a ensuite logé une frappe précise et rasante dans le petit filet, égalisant et redonnant espoir au stade. Un peu plus d'une heure de jeu s'était écoulée lorsqu'Al-Nassr a finalement pris l'avantage. Félix s'est à nouveau montré décisif, sa frappe à bout portant rebondissant sur le dos de Ronaldo avant de lober le gardien. La joie d'Al-Nassr fut cependant de courte durée. Al-Ettifaq a refusé de baisser les bras et a été récompensé de sa combativité lorsque Wijnaldum a récidivé. Parfaitement placé, le milieu de terrain néerlandais a conclu l'action avec sang-froid pour inscrire son doublé et arracher un point qui avait des allures de victoire pour les visiteurs.

Après la rencontre, Ronaldo, 40 ans, s'est montré optimiste, insistant sur le fait qu'Al-Nassr était en bonne voie pour réussir. Sur Instagram, il a écrit : « Nous sommes sur la bonne voie et nous savons ce que nous devons faire en 2026 ! »