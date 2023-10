Le message très classe de Mbappé pour Messi

Lionel Messi a reçu un message classe de la part de son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, après son triomphe au Ballon d'Or.

L'international français a envoyé un message de félicitations après que l'Argentin a remporté un huitième Ballon d'or, un record, lundi soir à Paris, pour avoir propulsé sa nation vers un troisième titre mondial au Qatar en décembre dernier. La question de savoir si Messi aurait dû remporter le trophée devant Mbappé et Erling Haaland, qui a marqué 52 buts la saison dernière pour permettre à Manchester City de remporter le triplé, a fait l'objet de nombreux débats. Cependant, Mbappé n'a aucun doute et a salué Messi comme le gagnant mérité de la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Il a écrit dans un post sur Instagram : "Félicitations Leo pour ton prix. Tu le mérites."

Messi a également partagé un message pour Haaland et Mbappé lors de son discours de remerciement, car il a conseillé au duo d'être les futurs lauréats du prix.

L'attaquant du PSG a terminé à la troisième place du classement après avoir remporté le Soulier d'or de la Coupe du monde avec la France et le trophée de la Ligue 1 avec son club. Il a marqué 55 fois en club et en sélection lors de la saison 2022-23, mais n'a pas réussi à mener la France à son deuxième titre mondial consécutif, ce qui pourrait lui coûter son premier titre de Ballon d'Or.