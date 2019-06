Le message très classe de Buffon après son départ du PSG

Sur son compte Instagram, le gardien italien a publié un message dans lequel il a étalé ce que le PSG lui a apporté.

Gianluigi Buffon n'est plus le gardien du PSG. Au bout d'une année seulement passée dans la capitale française, le portier italien a été contraint de faire ses valises. Son contrat avec l'équipe francilienne n'a pas été renouvelé.

Le dernier rempart italien aurait pu être touché par ce dénouement, ou même déçu en raison de son statut particulier. Mais, ça n'a pas du tout été le cas. Il a réagi avec beaucoup de classe à la nouvelle du jour.

Sur son compte Instagram, Buffon s'est empressé de mettre une publication dans laquelle il remerciait le club et évoquait les choses positives qu'il a retenues de ce séjour à Paris. "Allez Paris ! Merci et bonne chance pour tout ! Je repars enrichi et satisfait par une expérience qui sans doute m'a amélioré et m'a fait croître".

Tout en saluant son ancien club et ceux qui l'ont aidé, le champion du monde 2006 a tenu à préciser que s'il s'en va c'est de son propre chef, et qu'il aurait pu rester au Parc des Princes mais dans un rôle qui lui ne convenait pas. "Aujourd'hui se termine mon aventure hors de l' : le m'a proposé de renouveler mon contrat mais je ne me suis pas senti d'accepter, poussé par le désir d'affronter des nouvelles expériences...", a-t-il écrit.