Le message très clair de Paratici sur le futur de Kane

Le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, a déclaré que garder Harry Kane était un "objectif pour le club". Kane a déjà laissé entendre qu'il souhaitait quitter les Spurs, indiquant qu'il souhaitait participer aux plus grandes compétitions et aux plus grands matchs. Et Tottenham ne disputera pas de Coupe d'Europe...

L'intérêt provient principalement de Manchester United et de Manchester City, bien que Chelsea et le Paris Saint-Germain aient également été liés à l'attaquant prolifique, triple vainqueur du Soulier d'or de Premier League. Un bras de fer pourrait s'ensuivre entre le joueur et le club, même si Kane a un contrat à honorer jusqu'en 2024.

"Je ne veux pas déranger nos joueurs pendant l'Euro"

Paratici a admis qu'aucune discussion n'avait eu lieu entre lui et l'attaquant anglais, qui est actuellement en service international à l'Euro 2020. S'adressant à Sky Sports, l'ancien chef de la Juventus a déclaré : "Garder Kane n'est pas seulement un objectif pour moi, mais pour le club. C'est un joueur de haut niveau".

"J'ai eu de la chance à la Juventus, j'ai vu tellement de grands attaquants et je veux aussi profiter de Kane. J'ai hâte de le voir. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde, il a un beau physique et aussi une belle technique. Il peut tirer des deux pieds, il donne de nombreuses passes décisives à ses coéquipiers. Je ne lui ai pas encore parlé car je ne veux pas déranger nos joueurs pendant l'Euro". L'avenir du buteur sera donc élucidé dans les prochains jours, une fois l'Euro terminé.

L'objectif de Kane est actuellement de propulser l'Angleterre vers la gloire à l'Euro 2020, où ils joueront une demi-finale contre le Danemark mercredi. Après des débuts manqués dans la compétition, Kane a pris vie lors des derniers matchs, inscrivant un but tardif contre l'Allemagne puis marquant deux fois lors d'une victoire contre l'Ukraine.